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亚洲 | 2011年 11月 21日 星期一 11:54 BJT

〔中国新债〕常州市中小企业下周一将发4.6亿元集合票据,期限两年

路透北京11月21日电---中国江苏旺达纸业股份有限公司等五家企业周一联合公告称,将于

下周一(28日)簿记建档发行共计4.6亿元人民币常州市中小企业集合票据,期限两年.

联合发行人包括,江苏旺达纸业股份有限公司、常州侨裕旅游用品有限公司、江苏大自然

印刷有限公司、顶呱呱彩棉服饰有限公司和常州高力彩钢板有限公司.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 债项评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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常州市 4.6 4.6 2 11/28簿记建档 民生银行 AAA 11/29 11/30

中小企业

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 曹巍浩; 审校 乔艳红

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