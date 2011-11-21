〔欧元区金融〕共同债券是稳定债市上策--金融时报援引欧盟执委会报告

路透伦敦11月21日电---金融时报援引欧盟执委会的研究报告称,用联合发行的"欧元区共同债券"来完全取代由欧元区成员国单独发行的国家债券,对寻求更稳定主权债市场的决策者来说可能是最佳选择.

金融时报援引定于周三发布的研究报告称,推出共同担保的"稳定债券",将确保所有欧元区成员国都能满足融资需求,并创建一个庞大的市场,可以作为一种全球基准与美国公债竞争.

根据金融时报,报告称,"就实现稳定债券的效益而言,这种做法最有效."

"(它)将确保所有成员国都能完全满足再融资需求,而不管其公共财政状况如何,"报纸援引研究报告称.

报告称,发行欧元区共同债券需要对欧盟各项条约的大量条款进行修订,在实施方面可能会耽误多年时间.

一位欧元区高级官员称,欧盟执委会将在周三提议对欧元区国家实行更严格的预算控制以及更紧密的经济监测,如果政策起效,就可能在几年内促成某种形式的欧元区共同债券问世.(完)