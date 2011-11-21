〔中国货币市场〕七天回购逾半月来首至4%上方,关注公开市场操作力度(更新版)

(新增回购定盘利率和Shibor报价)

路透上海11月21日电---中国银行间市场周一早盘主要回购利率悉数上行,其中七天期品种加权利率上涨50个基点(bp)至4.2%,为逾半个月以来首次突破4%整数位;隔夜和14天期回购利率涨幅则分别在20-30bp左右.

交易员指出,除年内公开市场到期资金较少,10月外汇占款可能不多等因素外,上周公开市场净回笼对资金面影响较为明显,短期仍需关注央行操作力度,以判断回购利率的走势.

华北一银行交易员认为,近日资金面趋紧,"公开市场(影响)还是最直接的."

七天期回购加权利率CN7DRP=CFXS最近一次在4%之上,是11月1日的4.4016%;上周央行公开市场转向净回笼,因一年央票需求过于旺盛,导致央行"被迫"放大央票发行量.[CN/MMTCN]

华南一银行交易员补充说,除了公开市场净回笼、外汇占款等原因,有市场传言此前央行向大型银行进行的逆回购操作到期,大行从市场上大举借钱或是本轮资金紧张的导火索.

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.6217 3.4369 +18.48

七天CN7DRP=CFXS 4.2167 3.7072 +50.95

14天CN14DRP=CFXS 4.2954 4.0085 +28.69

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.6085 3.4265 +18.20

七天CHICNY7D=CFXS 4.2287 3.7253 +50.34

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回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 3.6500 3.4500 +20.00

七天CN7DRPFIX=CFXS 4.2200 3.7000 +52.00

14天CN14DRPFIX=CFXS 4.2900 4.0500 +24.00

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 3.6033 3.4225 +18.08

七天SHICNYSWD= 4.2092 3.6994 +50.98

三个月SHICNY3MD= 5.6650 5.6550 +1.00

====================================================================(完)