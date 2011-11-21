更正:〔中国债市动态〕资金面愈紧令短债抛压严重,收益率涨势亦传导至长债

(更正:第三段引语中七年期国债收益率有误,56,57,58应在小数点後)

路透上海11月21日电---中国银行间债市周一早盘短期债券收益率明显上涨,卖盘较重.资金面日益趋紧,加之机构倾向获利了结需求,令收益率涨势传导到中长券种,但涨幅目前并不明显.

交易员表示,早盘短券抛压严重,收益率上涨约5个点(bp).甚至前期受追捧的一年期央票收益率也有所上升,目前已经高于发行利率3个点左右.

"(收益率涨势)已经有从短段向长段传到的趋势了,今天我就是看着,7年期国债,(3.)56,57,58这一路走来,"上海一银行交易员称.

该交易员认为,判断债市是否出现转向为时尚早,目前的收益率上涨系受资金面紧张推动,并非基本面的原因.而涉及到基本面,机构目前仅仅是猜测,未有明确方向,更多的机构选择再观望一段时间.

北京一券商交易员称,外汇占款,上缴存款准备金和新股新债发行等因素造成了市场被动资金紧张,而央行目前仍然维持着不松不紧的货币政策.

中国银行间市场周一早盘主要回购利率悉数上行,其中七天期品种加权利率上涨50个基点(bp)至4.2%,为逾半个月以来首次突破4%整数位;隔夜和14天期回购利率涨幅则分别在20-30bp左右. [ID:nCN1231666]

上周二发行的一年期央行票据1101088最新双边报价tCN1101088=CFXM为3.52%,高于发行利率3.25个点.

剩馀期限约7年的国债110021最新双边报价tCN110021=CFXM为3.60%,前一交易日收报3.57%.(完)