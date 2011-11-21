《全球市场》亚股下跌,受美国减赤陷入僵局拖累

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 摩根士丹利资本国际公司(MSCI)日本外亚太指数下跌1.5%,日经指数跌0.1%
* 欧元下挫,此前西班牙反对党赢得大选
* 美国削减赤字委员会可能无法达成减赤协议
路透东京11月21日电---亚洲股市周一下跌,因欧元区领导人围绕如何应对欧洲银行业持续攀升的融资难题的不确定性犹存,而且美国政界人士显然难以就削减赤字达成一致,这打击市场人气.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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