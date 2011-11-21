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市场报道 | 2011年 11月 21日 星期一 12:00 BJT

《全球市场》亚股下跌,受美国减赤陷入僵局拖累

* 摩根士丹利资本国际公司(MSCI)日本外亚太指数下跌1.5%,日经指数跌0.1%

* 欧元下挫,此前西班牙反对党赢得大选

* 美国削减赤字委员会可能无法达成减赤协议

路透东京11月21日电---亚洲股市周一下跌,因欧元区领导人围绕如何应对欧洲银行业持续攀升的融资难题的不确定性犹存,而且美国政界人士显然难以就削减赤字达成一致,这打击市场人气.

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