〔银行观点〕欧债危机对中国外储资产造成账面损失,整体影响不可小视--农行

路透北京11月21日电---中国农业银行(601288.SS)(1288.HK)周一发布报告称,欧洲债务危机使得欧元面临较大贬值压力,而欧元的贬值将对中国外汇储备造成汇兑损失.由于价格以及汇率变化等因素,导致三季度中国以美元计价的外汇储备减值达879亿美元.

报告称,欧盟目前是中国第一大贸易夥伴和最大的出口市场,对欧盟出口占中国出口总额的比重约20%,欧债危机如果进一步拖累欧洲经济,将会严重影响中国对欧洲的出口.

"欧洲债务危机对全球实体经济的冲击,也可能影响中国对其他国家的出口."报告称.

而债务危机的爆发使得欧元区经济增长前景变得更加黯淡,多种社会矛盾集中显现,经贸问题政治化可能性增加.这意味着作为欧元区最重要的净出口国,中国无疑会成为欧元区国家实施贸易保护主义的对象.

中国最大的进出口贸易省份--广东省此前表示,受欧盟经济低迷冲击,该省进出口总体出现下行趋势,外贸形势严峻,正面临不亚于2008年的巨大挑战,需要从扩大市场和促进加工企业转型上扭转局面.[ID:nCN1218960]

报告认为,欧洲债务危机的恶化,使得欧洲原本在全球各地的资金有回流欧洲救急的需要.在这些因素下,一些资金会流出中国.

商务部最新公布的数据显示,今年1-10月,欧盟27国对华实际投入外资金额为55.08亿美元,仅增长1.05%,增速比2010年的10.71%有明显下降.

此外报告称,自从欧洲债务危机爆发以来,债务危机的演变牵动着全球资本市场的神经,内地资产市场也未能幸免.近期A股市场的大幅波动与欧洲债务危机的演变有很大关系.(完)