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中国汇市 | 2011年 11月 21日 星期一 12:07 BJT

〔中国金融〕10月外汇占款减少248.92亿元,为近四年来首次下降

路透上海11月21日电---中国人民银行周一公布数据显示,10月末外汇占款馀额为25.4869万亿元人民币.据此计算,当月外汇占款下降了248.92亿元,为近四年来首见.

前次单月外汇占款下降在2007年12月,当月下降额约2,300亿元.

中国9月金融机构新增外汇占款约为2,472.63亿元人民币,增量环比下跌近三成半;而同期的外汇储备则大减608亿美元.[ID:nCH0082769](完)

--发稿 李宏薇; 审校 林高丽

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