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亚洲 | 2011年 11月 21日 星期一 12:11 BJT

〔日本债市〕受欧洲央行贷款希望拖累早盘下跌,观望20年期日债标售

路透东京11月21日电---日本政府公债价格周一下跌,此前欧洲央行重新进入债券市场,以及市场日益猜测欧洲央行将借钱给国际货币基金组织(IMF)以帮助救助欧元区,这打击日债的避险买盘,推动10年期日债收益率(殖利率)脱离一年低位.

市场人士称,在周二标售1.1万亿(兆)日圆(140亿美元)的20年期日债前,券商对冲操作和调整仓位也打击期限长于10年的日债.

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