〔日本债市〕受欧洲央行贷款希望拖累早盘下跌,观望20年期日债标售

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京11月21日电---日本政府公债价格周一下跌,此前欧洲央行重新进入债券市场,以及市场日益猜测欧洲央行将借钱给国际货币基金组织(IMF)以帮助救助欧元区,这打击日债的避险买盘,推动10年期日债收益率(殖利率)脱离一年低位.
市场人士称,在周二标售1.1万亿(兆)日圆(140亿美元)的20年期日债前,券商对冲操作和调整仓位也打击期限长于10年的日债.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。