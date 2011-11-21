〔新债招标〕浙江地方债利率大幅走低,承销团积极认购另有他图(更新版)

(新增分析师评论和更多细节)

* 浙江地方债三年利率3.01%,五年3.24%

* 发行利率较前两期地方债均明显下行

* 非市场化因素继续主导地方债发行结果

* 由于量小且流动性差,对现券市场几无指引作用

路透上海11月21日电---中国地方政府自行发债继续受到市场热捧.浙江省政府周一招标的两期地方债,延续上周上海和广东地方债的火爆,中标利率大幅走低.不过,承销团积极认购的背後,隐藏的非市场化因素却在占据主导.

业内人士指出,理论上讲,地方债的评级不可能高于国债,流动性也远不及後者.之所以发行利率要比国债更低,与其承销模式有很大关系.地方债承销团成员由发行人选择,且多为与当地经济关系紧密的金融机构,出于招揽财政存款等目的,承销商或主动或被动,都有压低发行利率的倾向性.

"这麽低的利率,拿过来就直接放到三类户呗(持有到期),等于就是花钱买个关系."北京一位券商交易员称.

他表示,如果哪家机构承销的多,无疑在吸引地方财政存款,参与地方经济建设方面会得到更多的"照顾".

业内人士稍早透露,浙江省稍早招标发行的三年期地方债,中标利率3.01%;同时发行的五年期品种,中标利率3.24%,较先前上海和广东地方债利率进一步走低.投标倍数分别为3.8倍和3.7倍.

中国财政部上月末批准在上海市、浙江省、广东省、深圳市开展地方政府自行发债试点,即在国务院批准的发债规模限额内,自行组织发行地方债.

继上海市政府上周二完成自行招标地方债首单71亿元人民币後,广东省也于上周五(18日)招标发行了总额69亿元的地方债,其中三年期品种中标利率3.08%,五年期中标利率3.29%,继续低于同期限国债.[ID:nCN1228444]而尚未公布招标细节的深圳地方政府债核定规模则为22亿元.[ID:nCN1226216]

**"面子工程"**

"如果承销的模式不变的话,这种情况(低发行利率)肯定还会延续下去,为了面子,哪个地方谁都不想自己的(债)发的很高,"北京另一位券商分析师称.

她并指出,由于自行招标的地方债刚刚试点,发行量小且流动性差,非市场因素对发行结果影响较大,因此对现券市场几无指引作用.

上述两期债为浙江省今年第一和第二期政府债,三年和五年期计划发行额分别为33亿和34亿元.采用单一价格荷兰式招标方式,标的为利率,全场最高中标利率为票面利率.11月22日开始发行并计息,11月24日发行结束.

此前财政部代理发行的地方债,因其地方政府属性及流动性不足限制,发行利率一般高于标准国债10个基点(bp)左右.银行间固定利率国债到期收益率曲线<0#IFTBYBMK=>显示,三年和五年期国债的最新收益率分别为3.1375%和3.3673%.

统计数据显示,今年以来,财政部已代发八期地方债合计1,771元,其中三年期债券票面利率区间在3.67%-4.07%,五年期债则介于3.70%-4.30%.

中国自2009年开始,由中央政府代发地方政府债,2009年和2010年的地方政府债发行规模均为2,000亿元,2011年亦计划发行2,000亿元.(完)