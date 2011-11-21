〔中国大豆〕国储进口大豆询价致价格暴涨,业内呼吁增加中国话语权

路透北京11月21日电---中国国储近期在国际大豆市场的询价引发大豆期货价格暴涨,让相关粮食央企苦恼不已.有关人士认为粮食机构和企业应有协同策略,增加中国的价格话语权.

据中国经营报上周末报导,国储10月以来分别两次向国际大豆市场询价,共计买入约120万吨大豆,两次询价均造成芝加哥大豆期货<0#S:>价格暴涨.

"国储询价消息让国际市场得知後,大豆价格出现大涨,对中国企业正常的采购造成损失."报导援引某粮食央企高层称.

其指出,现有储备体制存在一个缺陷,由于国储在国际上的询价和收购是机密,中国储粮在国际市场出现引发大豆价格暴涨,但央企是最後一个知道消息的.

国储委托中国储备粮管理总公司(简称中储粮)进行采购.目前由于国产大豆今年减产,中国对进口大豆的依赖度将上升到80%,而三年前这一数字是70%.

"虽然,大量的进口需求是我们的硬伤,但是我们可以改变战术,通过国资委直属的四大粮食企业在国际上购买粮食."该人士表示.四大粮食央企分别指中储粮、中粮、中纺粮油和华粮.

国家粮食储备局原局长高铁生亦在近期表示,现在需要理顺内外关系,鼓励粮食走出去,争取国际市场话语权.

报导称,虽然中国是最大的大豆进口国,却依旧没有国际话语权,国家储备屡次遭遇价格围剿,央企和国家储备无法统一作战等问题考验着粮食体制.

据海关最新数据,中国10月进口大豆381万吨,较9月的413万吨略微下降.(完)