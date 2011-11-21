《企业看点》--11月21日财务活动报导摘要

路透班加罗尔11月21日电---以下为其它媒体周一对于企业财务相关活动的报导摘要.

* 金融时报报导,欧洲出版集团MecomMEC.L欲以16亿挪威克朗(2.78亿美元)将其挪威业务Edda Media出售给当地媒体集团A-pressen,双方正在洽谈.[ID:nL4E7ML06T]

* 明报报导称,非洲塞拉利昂鉆石开采商Koidu Holdings料将于明年第一季在香港首次公开发行(IPO),筹资高达4亿美元,成为在该地区上市的首家非洲公司.[ID:nL4E7ML05T]

* 金融时报表示,哈萨克斯坦石油和油气生产商ZhaikmunaiZKMq.L已表示打算在伦敦全面上市,这将令其有资格成为富时250中型股股指的成份股.[ID:nL4E7ML05I]

* 澳洲一家报纸周六报导称,已破产美国期货经纪商--明富环球(MF Global)MFGLQ.PK的澳洲业务已被管理人德勤(众信)关闭,此前未能找到买主.[ID:nCN1231326]

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)