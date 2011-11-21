版本:
中国
市场报道 | 2011年 11月 21日 星期一 12:43 BJT

〔汽车产业〕沃尔沃预计明年在中国汽车销量同比增长40-50%--高层

路透广州11月21日电---沃尔沃中国销售主管周一表示,明年在中国汽车销量应会同比增长40-50%.沃尔沃目前由中国吉利汽车持有.

沃尔沃汽车中国销售公司首席执行官施瑞翔(Richard Snijders)是在广州车展场边向路透提出上述预测.

施瑞翔并表示,沃尔沃预计今年在中国销售48,000-50,000辆汽车,去年销量略高于30,000辆.(完)

--编译 蔡美珍;审校 张涛

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐