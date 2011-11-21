〔汽车产业〕沃尔沃预计明年在中国汽车销量同比增长40-50%--高层

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透广州11月21日电---沃尔沃中国销售主管周一表示,明年在中国汽车销量应会同比增长40-50%.沃尔沃目前由中国吉利汽车持有.
沃尔沃汽车中国销售公司首席执行官施瑞翔(Richard Snijders)是在广州车展场边向路透提出上述预测.
施瑞翔并表示,沃尔沃预计今年在中国销售48,000-50,000辆汽车,去年销量略高于30,000辆.(完)
--编译 蔡美珍;审校 张涛
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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