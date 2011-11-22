《欧洲金融分析》德债收益率上涨,即便欧元区最後的安全堡垒亦需留意

路透伦敦11月18日电---德国债券迄今一直被视为欧元区主权债券市场最後一道安全堡垒,但其部分债券价格也开始表明,其魅力不会永恒.

随着欧元区危机蔓延至法国和荷兰,南欧国家举债成本飙升且较可比德债利差上涨,遮掩了本周德债收益率不同寻常的涨势.

因此过去几天10年期英美公债较可比德债收益率之差大幅缩窄,说明目前投资者对这些大型非欧元区国家发行公债的青睐.

而且,尽管意大利或法国违约担保成本过去一周大幅上升,但周四违约担保成本创最大单日百分比涨幅的却是德国公债,而非法国或意大利公债.

"矮子里面挑将军,德国仍是欧元区所有成员国中表现最好的国家,仍是最可靠的避风港,但德国并不能在这场危机中独善其身,"纽约梅隆银行的Simon Derrick表示.

纽约梅隆银行客户欧债市场资金转移趋势数据实际表明,投资者行为最大的变化与德国相关.

"我们发现对一年或以上期限的德国公债需求减弱,"Derrick表示.

**与欧洲保持安全距离**

投资者和策略师坚信,德国所获得的评价仍与其他欧元区国家区别很大,固定收益和信贷市场价格远未达到危险区域.

举例来说,德国10年期公债收益率在周二至周五升幅或已接近0.25个百分点,升至1.97%,但仍远低于今年高位3.5%.

而且,这些债券较英美公债收益率折让仍在今年交易区间内,德国信用违约互换价格亦然.

但针对中长期趋势的分析师仍忧心忡忡.

"现在谈论抛售德国还有些过时太早,但这是个忧虑.德债终究并非适合长期持有,我们会更青睐美债,"RBS利率策略师Harvinder Sian称.

"亚洲投资者看着欧债危机,表明他们希望远离欧元资产,甚至包括德债."

德债收益率稳步降低意味着,对许多投资者而言风险/回报比重正在转移--至少对那些可以选择把资金全部移出欧元区的投资和养老金基金而言是这样.

比如,德国本周标售两年期公债时,票息创有史以来最低.结果是需求极度疲弱,若非德国央行拿回大量标售的新债,德国政府将面临标债未足额的情况.

**无声挤兑**

这些投资者认为,一旦欧债危机导致结成财政联盟或欧元区分崩离析,德国政府财政虽强劲也将无关紧要.

财政联盟意味着德国借款成本更高,而欧元区瓦解则将使德国必须使用新的本国货币,而这个货币将飞速升值,打击出口商,进而整个德国经济.

"基于德国因欧元区其他国家所面临的风险,及风险可能扩大,我们有点忧心地关注德国,,"Evolution Securities固定收益分析师Elisabeth Asfeth称.

"这场危机的哪种後果对于任何人都不会有利,尤其是德国."

根据基金经理人的观察显示,不光是亚洲投资者在关注可能後果,并考虑是否远离整个欧元区,而非试图挑选其中安全资产.

"(欧元区)主权经济体正在遭到无声挤兑,"Ignis Asset Management首席经济学家Stuart Thomson称.

"AAA(信用评级)指标国家很快将只剩下德国、芬兰和荷兰.在这样情况下,一些人觉得最好撤出欧洲."(完)