〔日本财政〕议会批准1,570亿美元追加预算案,多用于震後重建工作

路透东京11月21日电---日本议会周一批准了1,570亿美元的追加预算案,其中包括发行新债来为3月大地震後的大量重建埋单.

决策者希望该支出也将有助于经济可持续回升,因日圆升值,全球经济放缓以及欧债危机四伏令经济前景蒙阴.

规模为12.1兆(万亿)日圆(1,570亿美元)的预算中有9.2万亿日圆用于重建支出,其中有5,000亿日圆用于补贴那些因受日圆JPY=走强而受到冲击的企业,鼓励其不要将工厂和招聘撤出日本.

未来五年总计19万亿日圆的支出计划用于地震中遭破坏的东北沿海地区的重建,其中包括议会之前两项追加预算中批准的6万亿日圆.

分析师预期该项支出能将明年4月开始的财政年度的经济增长推高1%左右,而政府预估能推高国内生产总值(GDP)约1.7%,且多透过公共支出发挥效用.(完)