〔日本财政〕议会批准1,570亿美元追加预算案,多用于震後重建工作

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京11月21日电---日本议会周一批准了1,570亿美元的追加预算案,其中包括发行新债来为3月大地震後的大量重建埋单.
决策者希望该支出也将有助于经济可持续回升,因日圆升值,全球经济放缓以及欧债危机四伏令经济前景蒙阴.
规模为12.1兆(万亿)日圆(1,570亿美元)的预算中有9.2万亿日圆用于重建支出,其中有5,000亿日圆用于补贴那些因受日圆JPY=走强而受到冲击的企业,鼓励其不要将工厂和招聘撤出日本.
未来五年总计19万亿日圆的支出计划用于地震中遭破坏的东北沿海地区的重建,其中包括议会之前两项追加预算中批准的6万亿日圆.
分析师预期该项支出能将明年4月开始的财政年度的经济增长推高1%左右,而政府预估能推高国内生产总值(GDP)约1.7%,且多透过公共支出发挥效用.(完)
--编译 孙茉莉;审校 侯向明
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。