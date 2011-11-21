〔泰国经济〕央行称2011年GDP增幅料低于最新预估的2.6%

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透曼谷11月21日电---泰国央行经济学家Songtum Pintoofficial周一称,泰国2011年经济增长率料低于央行10月底时预估的2.6%,因洪灾影响大于预估.
其告诉记者,进入明年第一季可能会感受到洪灾的影响.
央行此前已表示,将在11月30日的下次政策会议上评估经济增长预估,外界广泛预计届时将下调利率以扶助企业.
周一稍早,泰国国家经济及社会发展局(NESDB)数据显示,泰国2011年国内生产总值(GDP)成长预估为1.5%,8月预估成长3.5-4.0%.[ID:nCN1231494](完)
--编译 艾茂林;审校 龚芳
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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