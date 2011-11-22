《交易视点》中国转债重仓机会仍需等待,建议收缩仓位到中性--中金

路透上海11月22日电---中国大型投行--中金公司最新可转债策略周报认为，供求因素看，转债市场估值压抑将是长期现象。转债品种在大类资产配置上仍是以埋伏中期机会为主，在股市尚未进入上升通道，债市仍存在机会成本且後续存在潜在民生供给，重仓机会还需等待，保持前期收缩仓位到中性的建议。

**策略观点**

政策向上和经济向下两股力量角力，导致股市将保持震荡格局。但上周反弹格局受到破坏，且股市下行通道得以保持，转债市场表现也将受到考验。

机会成本方面，债券市场收益率已大幅下降，继续下降的动力有所减弱，但趋势仍未逆转。供求因素看，结合股市格局等判断，转债市场估值压抑将是长期现象。

总结来看，转债品种在大类资产配置上仍是以埋伏中期机会为主，在股市尚未进入上升通道，债市仍存在机会成本且後续存在潜在民生供给，重仓机会还需等待，保持前期收缩仓位到中性的建议。

操作灵活的转债投资者上周就应该及时止损，至少是调整持仓结构。当然，债、股行情切换在明年上半年有可能出现，我们仍以积极心态看待转债市场中长期价值。

个券方面，建议在电价上调利好兑现过程中逐步减持前期涨幅较高的国电转债。而前期已经建议减持的中行转债下跌空间不大，我们延续上周小波段即可、93元是底的观点，不再建议减持。石化转债股价在当前时点下跌不是“坏事”，98元附近可增持。

**热点个券**

钢铁转债：对钢铁行业的看法仍谨慎。钢铁转债整体表现乏善可陈，较长时间内都将以纯债特性示人。但由于剩馀期限短，似乎投资者可关注小概率超预期事件的发生。

其中，新钢由于条款博弈制约因素多，基本面缺少亮点，信用资质一般，性价比略逊。而另一只钢铁转债，虽然也存在转股价修正的不确定性，但剩馀期限更短、转股价修正制约少，结合基本面因素，出现超预期事件的概率略大。

建议投资者继续以短融替代品的心态持有并博弈中长期小概率超预期事件，机会成本是最大风险。

中海转债：行业层面上，运力供过于求状况缓解还需要时间。内贸煤COA合同面临下调压力，这是明年公司业绩最大风险点。而外贸杂货将是明年业绩的主要增长点。

公司在最困难的三季度都没有出现亏损，未来出现亏损的风险很小，因此股价长期、深幅破净风险不大。对于政策刺激的作用，08年的一幕很难重现。该转债正股一年内缺乏反转机会但也难有深幅下跌空间，转债估值水平中规中矩，底价支撑不明显，条款缺乏博弈机会。因此，该转债调整空间无需过度担忧，但整体缺乏有说服力的亮点，仅建议适量持有。(完)

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