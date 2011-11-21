《暮光之城4》全球首映票房超过2.8亿美元

(本文由路透中文网编译提供)

路透洛杉矶11月20日电---在热情影迷追捧下，《暮光之城4：破晓(上)》(The Twilight Saga: Breaking Dawn: Part 1)首映周末的全球票房达到2.835亿美元。《暮光之城》最後一部分上下两集。

电影发行商顶峰娱乐(Summit Entertainment)周日表示，《暮光之城4：破晓(上)》的北美票房估计为1.395亿美元。

上述表现超出发行商的预测。顶峰娱乐此前预计该片的本土票房最多为1.25亿美元，而其他票房分析师预计为1.4亿美元。

成本约1.1亿美元的《暮光之城4：破晓(上)》周末在全球54个国家的票房为1.44亿美元。

该片的本土首映票房仅次于今夏的《哈利波特与死亡圣器(下)》(Harry Potter and the Deathly Hallows - Part 2)，但不及《暮光之城：新月》2009年上映时1.428亿美元的首映票房收入。（完）