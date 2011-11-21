〔中国公开市场〕明日将招标发行150亿元一年期央票,较上周锐减逾七成

路透上海11月21日电---中国人民银行周一公告称,明日将在公开市场采用价格招标方式发行150亿元人民币一年期央票,发行量较上周锐减逾七成.

央行上周二发行的520亿元一年期央票,发行价96.63元,对应收益率3.4875%,较前周下行8.58个基点(bp),但分析人士指出,因一二级市场存在利差空间,机构需求强劲推动该期限央票发行利率再下一城,并非传递央行降息的信号;央行当日未进行正回购操作.

央行公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期和三年期央票.不过从实际发行情况来看,三年期品种发行频率并不固定.(完)

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