〔中国公开市场〕今日将进行150亿元正回购操作,期限28天--业内人士

路透上海11月22日电---业内人士周二透露,中国人民银行公开市场今日将进行150亿元人民币正回购操作,期限28天.

央行稍後还将招标发行150亿元一年期央票,发行量较上周锐减逾七成.近期流动性颇为吃紧,大大影响了机构对央票的需求,央行顺势缩减发行量以助市场渡难关,而目前一二级市场利差微小,预计发行收益率将持平于3.4875%.

央行上周二发行的520亿元一年期央票,发行价96.63元,对应收益率3.4875%,较前周下行8.58个基点(bp).但分析人士指出,因一二级市场存在利差空间,机构需求强劲推动该期限央票发行利率再下一城,并非传递央行降息的信号;央行当日未进行正回购操作.

央行此前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期和三年期央票.不过从实际发行情况来看,三年期品种发行频率并不固定.(完)