〔中国公开市场〕一年期央票发行收益率持平于3.4875%--业内人士

路透上海11月22日电---业内人士周二透露,中国央行稍早招标发行的150亿元人民币一年期央票,中标收益率持平于上周的3.4875%.

业内人士稍早透露,央行今日还将进行150亿元正回购操作,期限28天.

央行上周二发行的520亿元一年期央票,发行价96.63元,对应收益率3.4875%,较前周下行8.58个基点(bp).但分析人士指出,因一二级市场存在利差空间,机构需求强劲推动该期限央票发行利率再下一城,并非传递央行降息的信号;央行当日未进行正回购操作.

央票具体结果如下(发行量及发行价的单位均为人民币):

一年期央票 发行量 发行价 收益率 收益率较上次增减

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周二 150亿元 96.63元 3.4875% 0 基点(bp)

上周二 520亿元 96.63元 3.4875% -8.58 bp (完)