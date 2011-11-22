〔中国公开市场〕一年期央票发行收益率持平于3.4875%--业内人士

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透上海11月22日电---业内人士周二透露,中国央行稍早招标发行的150亿元人民币一年期央票,中标收益率持平于上周的3.4875%.
业内人士稍早透露,央行今日还将进行150亿元正回购操作,期限28天.
央行上周二发行的520亿元一年期央票,发行价96.63元,对应收益率3.4875%,较前周下行8.58个基点(bp).但分析人士指出,因一二级市场存在利差空间,机构需求强劲推动该期限央票发行利率再下一城,并非传递央行降息的信号;央行当日未进行正回购操作.
央票具体结果如下(发行量及发行价的单位均为人民币):
一年期央票 发行量 发行价 收益率 收益率较上次增减
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周二 150亿元 96.63元 3.4875% 0 基点(bp)
上周二 520亿元 96.63元 3.4875% -8.58 bp (完)
--发稿 曾菱; 审校 张喜良
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