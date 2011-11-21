〔澳洲股市〕收盘下跌,投资者担心欧债危机扩散

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透11月21日电---澳洲股市周一收跌0.3%,投资者担心欧元区债务危机可能扩散,而美国削减财政赤字的努力似乎停滞.
澳洲航空(Qantas)(QAN.AX)股价下跌1.2%至1.64澳元,此前澳洲国际飞行员协会称与澳航间的谈判已宣告破局,双方须接受业界强制仲裁.
成交量非常低,为平均水平的三分之二,几周来一直如此.分析师警惕不要过度相信单日走势.
Burrell & Co主管Richard Herring表示,"投资市场现在面临严重的信心危机."
根据最新数据,澳股指标S&P/ASX 200指数跌14点至4,163点,此前触及四周低位及主要支撑位4,140点.(完)
--编译 王丽鑫;审校 沈以文
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。