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亚洲 | 2011年 11月 21日 星期一 14:11 BJT

〔澳洲股市〕收盘下跌,投资者担心欧债危机扩散

路透11月21日电---澳洲股市周一收跌0.3%,投资者担心欧元区债务危机可能扩散,而美国削减财政赤字的努力似乎停滞.

澳洲航空(Qantas)(QAN.AX)股价下跌1.2%至1.64澳元,此前澳洲国际飞行员协会称与澳航间的谈判已宣告破局,双方须接受业界强制仲裁.

成交量非常低,为平均水平的三分之二,几周来一直如此.分析师警惕不要过度相信单日走势.

Burrell & Co主管Richard Herring表示,"投资市场现在面临严重的信心危机."

根据最新数据,澳股指标S&P/ASX 200指数跌14点至4,163点,此前触及四周低位及主要支撑位4,140点.(完)

--编译 王丽鑫;审校 沈以文

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