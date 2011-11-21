〔中国金融〕10月外汇占款四年来首降,欧债危机"蝴蝶效应"加速热钱流出(更新版)

(新增市场人士评论和更多细节)

* 中国10月外汇占款近四年来首见下降

* 欧债危机"蝴蝶效应",单月大额热钱流出

* 中期外汇占款或趋势性减少,因外需放缓等

* 货币政策微调获更大空间

路透北京/上海11月21日电---欧债危机的"蝴蝶效应"终引发热钱回流欧美,令中国10月外汇占款惊现近四年来首次下降.在外围环境短期难以改善,人民币升值预期减弱背景下,外汇占款减少料成趋势性态势.

中国人民银行周一公布数据显示,10月末外汇占款馀额为25.4869万亿元人民币.据此计算,当月外汇占款下降了248.92亿元.而9月则新增2,473亿元人民币.

"之前大家预期10月外汇占款低一些很正常,但这次不能解释的部分很大了,毕竟贸易和FDI还是正的,"中国农业银行研究员刘忠渤称,"外部经济存在很大不确定性,有机构也不看好中国经济,10月有人民币贬值预期,资金回流欧美."

西南证券首席经济学家王剑辉亦表示,近期欧美经济比较动荡,或有一些跨国公司将资金从国内抽走,转回欧美救急,进而造成了资金的流出.

10月,中国贸易顺差为170.3亿美元,实际使用外资(FDI)金额83.34亿美元,两者之和约1,600亿元人民币左右.中金公司在最新的利率策略周报中估计,10月热钱的流出规模大约为1,800亿元.

中国前次单月外汇占款下降在2007年12月,当月下降额约2,300亿元.

此前因人民币升值和美元疲软令中国面临巨大的"热钱"流入压力.今年前九月,中国月均新增外汇占款约3,258亿元,较去年月均新增2,720亿元继续扩大.

外汇占款显示包括中国央行、国有商业银行、股份制商业银行等在内的金融体系因净结汇而投入的人民币.由该数据可观察出银行体系买入了多少外汇.

**外汇占款或趋势性减少**

市场人士指出,单月两三千亿量级的新增外汇占款或渐成过去,中期外汇占款或趋势性减少.单月外汇占款的减少,将为货币政策的微调创造更大空间.

中金公司在利率周报中亦指出,外汇占款在10月份出现了多年来没有过的净减少,与"热钱"大幅流出有关,考虑到外需放缓、美元走强以及人民币升值的空间已不大,外汇占款未来将出现趋势性的减少.

王剑辉则指出,从趋势来看,随着中国贸易顺差的减少,进出口趋于平衡,未来可能会让外汇占款减少的月份出现更加频繁.

对于打击热钱,中国一直未有放松.国家外汇管理局周一再次表态,中国将继续严厉打击跨境资金违规流动,特别是对"热钱"流入保持高压态势,切实防范和化解异常资金流入流出的金融风险.[ID:nCN1231562]

牵一发而动全身.市场正在密切关注外汇占款减少趋势的变化,会给业已趋松的货币政策带来哪些新松动.

"资金面的脆弱是肯定的.如果持续这样的话,可能差别存款准备金的调整会开始了,也许已经开始了."北京一保险公司交易员称.

他预计,如果11-12月外汇占款持续回落,全面存准的首次小调,不排除会提前.(完)