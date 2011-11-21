〔韩国股市〕收跌1.04%,炼油类股领跌

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔11月21日电---韩国股市.KS11周一收跌,S-Oil Corp (010950.KS)等炼油类股领跌,因欧债危机相关的持续担忧,以及美国削减债务委员会的僵局,令谨慎情绪弥漫.
韩国综合股价指数(KOSPI) .KS11扳回部分跌幅,收跌1.04%,报1,820.03点.(完)
--编译 王丽鑫;审校 侯向明
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。