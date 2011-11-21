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亚洲 | 2011年 11月 21日 星期一 14:13 BJT

〔韩国股市〕收跌1.04%,炼油类股领跌

路透首尔11月21日电---韩国股市.KS11周一收跌,S-Oil Corp (010950.KS)等炼油类股领跌,因欧债危机相关的持续担忧,以及美国削减债务委员会的僵局,令谨慎情绪弥漫.

韩国综合股价指数(KOSPI) .KS11扳回部分跌幅,收跌1.04%,报1,820.03点.(完)

--编译 王丽鑫;审校 侯向明

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