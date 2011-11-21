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亚洲 | 2011年 11月 21日 星期一 14:16 BJT

〔日本股市〕收低0.3%,受欧美债务疑虑打压

路透东京11月21日电---日本股市日经指数周一下跌,逼近关键支撑位,新就任的欧洲领导人在竭力应对主权债问题,而美国两党委员会似乎未能在规定的最後期限前达成减赤协议.

日股日经指数.N225下跌0.3%,报8,348.27点.东证股价指数.TOPX下滑0.4%,报717.08点.(完)

--编译 白云;审校 艾茂林

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