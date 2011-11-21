〔中国票据市场〕转贴利率稳中有升,供求关系发生逆转月末仍有上涨空间

路透上海11月21日电---中国票据市场转贴利率周一稳中有升,出票机构逐渐增多,供求关系发生逆转.随着月末的临近,预计利率还有进一步反弹的可能性.

华东一银行交易员表示,大型银行的收票热情逐渐降温,目前有少量的股份制银行和城商行会买入票据.

"从网上报价就能看出来,上周大部分报价的都是在收票,但是今天看报价的话大部分都在卖票.供求关系已经发生逆转了."他指出.

资金悄然吃紧,七天期质押式回购加权平均利率CN7DRP=CFXS轻松突破4%的整数关口,上扬逾50个基点(bp).不过,该交易员认为,资金只是短期震荡,并未出现趋势性紧绷.对票据市场的扰动不会过大.

中国银行间市场周一主要回购利率悉数上行,交易员指出,除年内公开市场到期资金较少,10月外汇占款可能不多等因素外,上周公开市场净回笼对资金面影响较为明显,短期仍需关注央行操作力度,以判断回购利率的走势.[CN/CN]

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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今日 8.8589/8.2600 9.2606/8.7391 10.6150/9.8570

上日 8.8829/8.3022 9.3014/8.7658 10.7250/9.8570

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变动 -2.40bp/-4.22bp -4.08bp/-2.67bp -11.00bp/0.00bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

**逆回购报价微幅下跌**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=报在6.2802%,较上日6.2958%微幅下跌.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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今日 3.1565/3.0920 3.2190/3.1580

上日 3.1378/3.0696 3.1936/3.1282

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)