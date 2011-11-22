《交易视点》中国三年期中等评级信用债配置时机已到--中信

路透北京11月22日电---中国大型投行--中信证券(600030.SS)最新信用产品周报认为，虽然目前信用债与利率债的利差缩窄还有赖于流动性明显缓解（存款准备金率的下调等）和利率产品收益率进一步下降等，但在供给充足的情况下应该是选择券种介入的时机，建议首选AA级3年中票，後续可以择机选择5年期品种。

**重点关注创业板公司私募债**

创业板上市公司非公开发行债券值得重点关注。

（1）债券期限1年以上，发行对象数量（不超过10名）、发行方式等参照非公开发行股票规定；

（2）收益率可能明显高于其他公司，会是国内高收益债的雏形；

（3）非公开发行特点决定利率、期限等要素谈判的馀地较大；

（4）非公开转让的交易方式导致持有到期的较多；

（5）高收益的属性使得通过将债券与股票进行不同配比形成介于债券和股票之间的风险收益组合成为可能。

**中小企业融资环境预计逐渐转暖**

（1）央行货币政策执行报告显示，3季度金融机构贷款平均利率和利率上浮贷款占比分别由2季度的7.36%和61.16%升至7.8%和67.18%，3季度企业融资环境依然较差。

（2）CPI趋势性下降将推动企业融资环境转暖。历史数据显示，利率上浮贷款占比与CPI的正相关关系非常稳定。

随着CPI在3季度的见顶，未来下行趋势基本确立，利率上浮贷款占比和贷款平均利率可能基本见顶，企业融资环境尤其是中小、低等级企业的融资环境将会出现趋势性好转。

**中低评级信用债估值仍具有一定安全性**

无论是收益率水平还是信用利差都处于较高位置，具有一定的安全性。

从压力测试看，以3年AA中票为例，持有期半年测算，即使收益率上升40-60bp，年化收益率也有4.1%-4.98%，在目前信用债整体收益率趋势性见顶以及中小企业融资环境转暖的背景下，具有较高的安全性。

微观流动性与中低评级信用债的关系。流动性与资产定价的理论认为，流动性对资产回报有重要影响，流动性越差的资产，影响也越显着。5年AA评级企业债与换手率具有非常显着负相关关系，交易最活跃和最清淡分别对应收益率的低点和高点，而高评级中票则不存在这个现象。

以此推论，低评级信用债流动性最差的时候，一般预示着未来的回报可能会较好。目前中低评级券种的交易活跃程度处于历史低点，目前应是逐步买入时机，而等到流动性逐渐转暖，交易最活跃的时候应该就是卖出的时机。

**策略建议**

（1）高等级债从绝对利率和信用利差角度看仍具有安全性和持有价值，收益率与利率产品联动性更强，利差进一步缩窄有赖于流动性明显缓解（存款准备金率的下调等）和利率产品收益率进一步下降等。

（2）政策继续严厉紧缩调控、再融资风险加大是中低信用债最大的风险，但政策微调信号确立後风险基本消除。

虽然目前还不是利差缩窄的有利时机，但在供给充足的情况下应该是选择券种介入的时机，建议首选AA级3年中票，後续可以择机选择5年期品种。(完)

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