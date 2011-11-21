〔路透调查〕台湾10月外销订单年增速料加快,但加快势头或难以为继

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 公布项目:台湾10月外销订单
* 公布时间:11月21日(周一)本地时间16:00(0800GMT)
路透预估(较上年同期变动百分比):
预估中值 预估区间 9月 8月 调查家数
+4.8 +3.0-+8.1 +2.72 +5.26 10
观察重点:
--台湾10月外销订单按年增速可能较9月加快,因在年底假期购物季前涌现大量高科技产品订单,而且台塑石化(6505.TW)在火灾後已恢复生产.
--但是,加快增长的势头可能不会持续下去,因主要经济体成长十分疲弱令消费者支出减少.
--9月外销订单较8月骤减,而且年增幅也逊于市场预期.
--9月外销订单经季节调整後较8月下降约1.3%.
--台湾外销订单是衡量亚洲出口和高科技产品需求的领先指标,其表现一般领先于实际出口两至三个月.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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