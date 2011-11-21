〔路透调查〕台湾10月外销订单年增速料加快,但加快势头或难以为继

* 公布项目:台湾10月外销订单

* 公布时间:11月21日(周一)本地时间16:00(0800GMT)

路透预估(较上年同期变动百分比):

预估中值 预估区间 9月 8月 调查家数

+4.8 +3.0-+8.1 +2.72 +5.26 10

观察重点:

--台湾10月外销订单按年增速可能较9月加快,因在年底假期购物季前涌现大量高科技产品订单,而且台塑石化(6505.TW)在火灾後已恢复生产.

--但是,加快增长的势头可能不会持续下去,因主要经济体成长十分疲弱令消费者支出减少.

--9月外销订单较8月骤减,而且年增幅也逊于市场预期.

--9月外销订单经季节调整後较8月下降约1.3%.