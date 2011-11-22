《交易视点》中国债市仍在牛市通道,然行情进一步演化需政策给力--中信

路透北京11月22日电---中国大型投行--中信证券(600030.SS)最新利率市场周报认为，当前债市仍处于牛市通道中，短期的技术性调整不必过于担忧。

不过，Repo互换利率的进一步大幅下降需要政策面的支持，尤其是如果央行下调存款准备金率，则Repo互换利率的下降空间将被进一步打开。

**欧债务危机深化,意大利西班牙风险增加**

近期欧元区国家的主权债务收益率接连上升，标志着欧洲债务危机正在不断深化，尤其是意大利国债收益率几次升破7%，未来违约风险大增，当务之急是确保意大利能够继续通过债券市场进行融资，然而目前欧元区则尚无计划动用救助资金对意大利实施财政救助。

上周四西班牙国债收益率首次突破警戒线，西班牙政府融资成本在进一步攀升，如果西班牙政府无法承担高额的借贷成本，预示着西班牙也将面临救助的风险。

**市场研判**

在8月8日《美元指数与债市趋势》的周报中，我们指出未来美元指数很可能将见底并进入上升通道，最近3个月的市场走势已经印证了我们的观点。我们认为後续美元指数很可能在较长时期内维持持续上升的态势：

一方面，2012年美国经济增长预计将显着强于欧元区，这将对美元指数构成支撑；另一方面，意大利的偿债高峰期在2012年，因此欧债危机很可能在明年才会进入高潮阶段，在意大利债务危机没有得到实质缓解之前，避险资金将会持续推高美元指数。

美元指数较长时间内维持强势将会带来极为深远的影响：

其一，国际农产品及大宗商品熊市将继续维持，这有利于我国PPI及食品CPI的持续下降，考虑到当前生猪存栏量已处于历史高位，因此未来猪肉价格大幅下降的可能性增加，综合而言，如果明年2季度CPI能够下降至3%附近，则债券收益率後续的下降空间将被打开；

其次，如果美元指数持续强势，则我国新增外汇占款规模将大幅减少，央行下调准备金率的概率也将大幅增加。

总体而言，我们认为当前债市仍处于牛市通道中，短期的技术性调整不必过于担忧。

**互换市场**

当前5年期金融债与同期限Repo互换利率的利差在70bp，而在08年下半年的牛市行情中，两者利差大部分时候均保持在80~100bp，历史比较来看，未来5年期Repo互换利率的下降空间很可能大于5年期的金融债。

当前，Repo互换利率的进一步大幅下降需要政策面的支持，尤其是如果央行下调存款准备金率，则Repo互换利率的下降空间将被进一步打开。(完)

欲浏览更多《交易视点》稿件,请点选[COR/CN-COPINI]