《交易视点》中国债市仍在牛市通道,然行情进一步演化需政策给力--中信

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京11月22日电---中国大型投行--中信证券(600030.SS)最新利率市场周报认为，当前债市仍处于牛市通道中，短期的技术性调整不必过于担忧。
不过，Repo互换利率的进一步大幅下降需要政策面的支持，尤其是如果央行下调存款准备金率，则Repo互换利率的下降空间将被进一步打开。
**欧债务危机深化,意大利西班牙风险增加**
近期欧元区国家的主权债务收益率接连上升，标志着欧洲债务危机正在不断深化，尤其是意大利国债收益率几次升破7%，未来违约风险大增，当务之急是确保意大利能够继续通过债券市场进行融资，然而目前欧元区则尚无计划动用救助资金对意大利实施财政救助。
上周四西班牙国债收益率首次突破警戒线，西班牙政府融资成本在进一步攀升，如果西班牙政府无法承担高额的借贷成本，预示着西班牙也将面临救助的风险。
**市场研判**
在8月8日《美元指数与债市趋势》的周报中，我们指出未来美元指数很可能将见底并进入上升通道，最近3个月的市场走势已经印证了我们的观点。我们认为後续美元指数很可能在较长时期内维持持续上升的态势：
一方面，2012年美国经济增长预计将显着强于欧元区，这将对美元指数构成支撑；另一方面，意大利的偿债高峰期在2012年，因此欧债危机很可能在明年才会进入高潮阶段，在意大利债务危机没有得到实质缓解之前，避险资金将会持续推高美元指数。
美元指数较长时间内维持强势将会带来极为深远的影响：
其一，国际农产品及大宗商品熊市将继续维持，这有利于我国PPI及食品CPI的持续下降，考虑到当前生猪存栏量已处于历史高位，因此未来猪肉价格大幅下降的可能性增加，综合而言，如果明年2季度CPI能够下降至3%附近，则债券收益率後续的下降空间将被打开；
其次，如果美元指数持续强势，则我国新增外汇占款规模将大幅减少，央行下调准备金率的概率也将大幅增加。
总体而言，我们认为当前债市仍处于牛市通道中，短期的技术性调整不必过于担忧。
**互换市场**
当前5年期金融债与同期限Repo互换利率的利差在70bp，而在08年下半年的牛市行情中，两者利差大部分时候均保持在80~100bp，历史比较来看，未来5年期Repo互换利率的下降空间很可能大于5年期的金融债。
当前，Repo互换利率的进一步大幅下降需要政策面的支持，尤其是如果央行下调存款准备金率，则Repo互换利率的下降空间将被进一步打开。(完)
欲浏览更多《交易视点》稿件,请点选[COR/CN-COPINI]
--整理 钟华; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。