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亚洲 | 2011年 11月 21日 星期一 14:41 BJT

〔中国新债〕长江南京航道工程局下周二将发3亿元短券,期限一年

路透北京11月21日电---中国长江南京航道工程局周一公告称,将于下周二(29日)在银行间

债市簿记建档发行3亿元人民币短期融资券,期限一年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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长江南京航道 6 3 12 11/29簿记建档 兴业银行 AA- 12/1 12/2

工程局

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选上海清算所网站(here)

--发稿 曹巍浩; 审校 丁淑琴

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