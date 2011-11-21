〔国际油市〕布兰特原油守在107美元之上,中东紧张局势加剧供应忧虑

路透吉隆坡11月21日电---布兰特原油期货周一徘徊在每桶107美元上方,因市场担忧伊朗核计划以及埃及和叙利亚冲突引发的紧张局势,可能扰乱中东石油生产,而北半球进入冬季前燃料需求上升.

该不确定性已促使投资者暂停抛售石油合约,即便欧债危机恐导致全球经济增长和燃料消费放缓.

0617GMT,布兰特原油期货LCOc1跌0.16美元至每桶107.40美元,该合约在最近三个交易日下挫,令今年累计涨幅缩减至14%.美国原油期货CLc1下挫0.57美元至每桶97.10美元,本月累计上涨4.8%,延续10月跳涨18%的升势.