〔国际油市〕布兰特原油守在107美元之上,中东紧张局势加剧供应忧虑

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透吉隆坡11月21日电---布兰特原油期货周一徘徊在每桶107美元上方,因市场担忧伊朗核计划以及埃及和叙利亚冲突引发的紧张局势,可能扰乱中东石油生产,而北半球进入冬季前燃料需求上升.
该不确定性已促使投资者暂停抛售石油合约,即便欧债危机恐导致全球经济增长和燃料消费放缓.
0617GMT,布兰特原油期货LCOc1跌0.16美元至每桶107.40美元,该合约在最近三个交易日下挫,令今年累计涨幅缩减至14%.美国原油期货CLc1下挫0.57美元至每桶97.10美元,本月累计上涨4.8%,延续10月跳涨18%的升势.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。