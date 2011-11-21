修正:刚果共和国称中国有意为该国经济特区建设融资

(更正:补上刚果共和国全称)

(本文由路透中文网编译提供)

路透布拉柴维尔11月20日电---刚果共和国(Congo Republic,又简称为刚果（布）)周日称，中国暗示有意为该国四个经济特区的建设提供融资，该国希望借此实现经济多元化，而非单纯依赖石油。

这四个经济特区将于明年启动，刚果共和国已经委托新加坡公共事务对外合作局(Singapore Cooperation Enterprise)为项目进行可行性研究。

"我们的中国朋友有意为这些经济特区的建设提供融资。"负责经济特区项目的部长Alain Akouala Atipault表示，此前他与中非发展基金董事长赵建平进行了会谈。

Atipault还指出，可行性研究结果料于未来9-10个月出炉，不过没有透露中国参与项目的时间细节。

刚果共和国没有提供在经济特区建厂的企业将享受的优惠条件的细节，但是指出主要的目的是促进本地就业。（完）