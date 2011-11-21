修正:刚果共和国称中国有意为该国经济特区建设融资

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(更正:补上刚果共和国全称)
(本文由路透中文网编译提供)
路透布拉柴维尔11月20日电---刚果共和国(Congo Republic,又简称为刚果（布）)周日称，中国暗示有意为该国四个经济特区的建设提供融资，该国希望借此实现经济多元化，而非单纯依赖石油。
这四个经济特区将于明年启动，刚果共和国已经委托新加坡公共事务对外合作局(Singapore Cooperation Enterprise)为项目进行可行性研究。
"我们的中国朋友有意为这些经济特区的建设提供融资。"负责经济特区项目的部长Alain Akouala Atipault表示，此前他与中非发展基金董事长赵建平进行了会谈。
Atipault还指出，可行性研究结果料于未来9-10个月出炉，不过没有透露中国参与项目的时间细节。
刚果共和国没有提供在经济特区建厂的企业将享受的优惠条件的细节，但是指出主要的目的是促进本地就业。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。