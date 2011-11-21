〔中国股市〕沪综指连续第四日收跌,A股成交额创近一个月来新低

中国股市：沪深300指数期货主力6月合约早盘一度跌停，疑遭“乌龙指”
路透北京5月31日 - 中国股市周二早盘大幅反弹，不过沪深300指数期货主力6月合约IF1606 在10点42分左右一度触及跌停，但随后该合约即快速回升，早盘收涨2.96%。市场人士怀疑这可能是该合约遭遇“乌龙指”所致。
路透北京11月21日电---中国股市沪综指周一缩量微幅收跌,并创近一个月新低.分析人士认为,随着中国政策转向预期落空及对全球经济下滑的担忧升温,大盘短期料将继续震荡下行.
沪综指.SSEC收报2,415.130点,跌1.432点,或0.06%,为连续第四日下跌;上一收盘低位为10月25日的2,409.672点.今日A股成交额为493亿元,创近一个月低位,此前低点为10月21日的436亿元.
华融证券分析师范贵龙表示,前一段股指反弹是鉴于对政策放松的期待,但目前来看,政策转向的概率不大.同时,经济下滑已引发市场担忧,资金面亦没有想象中乐观.
"预计短期往下的可能性较大,2,400上下50点会有震荡过程,然後再看政策,震荡後料向下概率偏大".他并认为,目前欧债危机的负面影响较大,对国内外市场造成一定压力.
中国副总理王岐山此前称,当前全球经济形势十分严峻,国际金融危机引发的世界经济衰退将长期化.在此环境下,中国要执行好稳健的货币政策.[ID:nCN1230970]
沪深300指数12月合约CIFZ1尾盘报2,613.4点,跌0.23%,成交量为134,564手.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进
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