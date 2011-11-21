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亚洲 | 2011年 11月 21日 星期一 15:08 BJT

〔日本股市〕创2009年3月以来最低收盘,受美国和欧洲债务问题打压(更新版)

(新增细节)

路透东京11月21日电---日本股市日经指数周一创2009年3月以来最低收盘,关键支撑位看似不堪一击.新就任的欧洲领导人在竭力应对主权债问题,而美国两党委员会似乎未能在规定的最後期限前达成减赤协议.

奥林巴斯(7733.T)飙升16%,日内涨停;即便长期投资者已经削减持仓,且公司前景仍不明朗,投机客仍涌入买进公司股票.

美国国会消息人士周日表示,美国超级预算委员会联合主席将在周一发布声明,宣布未能就减赤问题达成协议.[ID:nCN1231378]

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