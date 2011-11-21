《中国国债发行日程表》--11月21日

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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1、以下为中国即将或正在发行的国债:
发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间
(亿元人民币)
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财政部 *280 7年 *周三招标 记账式国债 *11/24-11/28 *11/30
(今年第21期七年期品种续发)
财政部 *280.5 10年 *3.57% 记账式国债 11/17-11/21 11/23
财政部 20 1年 3.85% 储蓄国债 11/10-11/23 --
100 3年 5.58%
80 5年 6.15%
财政部 -- 3年 -- 记账式国债 12月7日 --
财政部 -- 10年 -- 记账式国债 12月14日 --
注:1、*代表新增
2、记帐式国债均为跨市场国债,即在中国全国银行间债券市场及证券交易所市场上市.(完)
--整理 曲伟治; 审校 李宏薇
发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]
《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》
《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》
《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》
《中国信用债发行日程一览表》
已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT]
《中国2011年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》
《中国2011年已发行金融债一览表》
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路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。