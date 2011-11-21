〔全球经济〕巴菲特称在日本寻找机会,目前未考虑对欧洲直接投资

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透日本IWAKI11月21日电---亿万富翁投巴菲特周一表示:
* 我们一直在寻找机会,我们在日本寻找机会.
* 在海啸与地震之後对于日本产业的看法没有改变.
* 奥林巴斯的问题没有改变我对日本基本面的看法.
* 不清楚欧元区债务危机将如何结束.
* 伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)目前没有考虑对欧洲直接投资.(完)
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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