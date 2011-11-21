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市场报道 | 2011年 11月 21日 星期一 16:05 BJT

〔全球经济〕巴菲特称在日本寻找机会,目前未考虑对欧洲直接投资

路透日本IWAKI11月21日电---亿万富翁投巴菲特周一表示:

* 我们一直在寻找机会,我们在日本寻找机会.

* 在海啸与地震之後对于日本产业的看法没有改变.

* 奥林巴斯的问题没有改变我对日本基本面的看法.

* 不清楚欧元区债务危机将如何结束.

* 伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)目前没有考虑对欧洲直接投资.(完)

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