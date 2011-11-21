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市场报道 | 2011年 11月 21日 星期一 17:17 BJT

〔表格〕欧元区9月直接投资/证券投资净流入135亿欧元,远低于前月

路透法兰克福11月21日电---欧洲央行周一公布数据显示:

* 欧元区9月直接投资/证券投资为净流入135亿欧元,8月为净流入317亿欧元

* 欧元区9月未经季节调整的经常帐为赤字25亿欧元,8月为赤字72亿欧元

* 欧元区9月经季节调整的经常帐为盈馀5亿欧元,8月为赤字59亿欧元

以下为详细数据,单位为10亿欧元.除非说明,数据均为未经季节调整.

欧元区贸易/经常帐收支 9月 8月 前值 12个月累计

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经常帐 -2.5 -7.2 (-6.3) -59.3

贸易收支 2.2 -4.5 (-3.1) -9.2

劳务 5.9 4.0 ( 3.6) 50.4

净所得 -0.6 1.1 ( 1.1) 0.0

净经常性转移 -10.0 -7.8 (-8.0) -100.6

资本帐 -0.0 2.2 ( 2.1) 7.0

金融帐 2.8 6.8 ( 9.8) 58.0

直接投资 -7.2 -0.3 (-0.3) 34.3

证券投资 20.7 31.9 (36.0) 335.1

直接及证券投资 13.5 31.7 (35.7) 369.4

金融衍生品 1.9 -0.7 (-1.1) 6.7

其他投资 -14.1 -27.4 (-28.0) -313.3

储备资产 1.6 3.2 (3.2) -4.8

经季节调整经常帐 0.5 -5.9 (-5.0) -56.5

注:括号内为前值.

(完)

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--编译 蔡美珍;审校 丁琦

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