〔表格〕欧元区9月直接投资/证券投资净流入135亿欧元,远低于前月

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透法兰克福11月21日电---欧洲央行周一公布数据显示:
* 欧元区9月直接投资/证券投资为净流入135亿欧元,8月为净流入317亿欧元
* 欧元区9月未经季节调整的经常帐为赤字25亿欧元,8月为赤字72亿欧元
* 欧元区9月经季节调整的经常帐为盈馀5亿欧元,8月为赤字59亿欧元
以下为详细数据,单位为10亿欧元.除非说明,数据均为未经季节调整.
欧元区贸易/经常帐收支 9月 8月 前值 12个月累计
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经常帐 -2.5 -7.2 (-6.3) -59.3
贸易收支 2.2 -4.5 (-3.1) -9.2
劳务 5.9 4.0 ( 3.6) 50.4
净所得 -0.6 1.1 ( 1.1) 0.0
净经常性转移 -10.0 -7.8 (-8.0) -100.6
资本帐 -0.0 2.2 ( 2.1) 7.0
金融帐 2.8 6.8 ( 9.8) 58.0
直接投资 -7.2 -0.3 (-0.3) 34.3
证券投资 20.7 31.9 (36.0) 335.1
直接及证券投资 13.5 31.7 (35.7) 369.4
金融衍生品 1.9 -0.7 (-1.1) 6.7
其他投资 -14.1 -27.4 (-28.0) -313.3
储备资产 1.6 3.2 (3.2) -4.8
经季节调整经常帐 0.5 -5.9 (-5.0) -56.5
注:括号内为前值.
(完)
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--编译 蔡美珍;审校 丁琦
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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