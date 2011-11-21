〔东京汇市〕欧元持稳,预算协议或将落空打压美元

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 欧元对西班牙大选结果反应平淡
* 美国联邦预算协议可能落空打击美元
* 美元/日圆下滑,但干预担忧遏制卖盘
* 澳元下跌,因避险情绪占上风
路透悉尼11月21日电---欧元周一在亚洲市场持稳,上周尾段的逼空行情动能殆尽,市场人士观望欧洲计划如何行动,以遏制主权债危机快速侵蚀市场信心.
美元受到温和压力给欧元带来少许支撑.美国国会"超级委员会"料将在周一宣布未能就削减1.2万亿(兆)美元赤字问题达成协议.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。