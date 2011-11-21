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亚洲 | 2011年 11月 21日 星期一 15:33 BJT

〔东京汇市〕欧元持稳,预算协议或将落空打压美元

* 欧元对西班牙大选结果反应平淡

* 美国联邦预算协议可能落空打击美元

* 美元/日圆下滑,但干预担忧遏制卖盘

* 澳元下跌,因避险情绪占上风

路透悉尼11月21日电---欧元周一在亚洲市场持稳,上周尾段的逼空行情动能殆尽,市场人士观望欧洲计划如何行动,以遏制主权债危机快速侵蚀市场信心.

美元受到温和压力给欧元带来少许支撑.美国国会"超级委员会"料将在周一宣布未能就削减1.2万亿(兆)美元赤字问题达成协议.

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