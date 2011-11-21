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债券 | 2011年 11月 21日 星期一 15:35 BJT

〔欧元债市〕德债开高,因欧债危机继续发酵

路透伦敦11月21日电---德国公债周一开高,因围绕欧债危机的政治角力未有缓解迹象,且美国国会一委员会似乎不能在规定的最後期限前达成减赤协议.

不过西班牙公债或稍事喘息,若新赢得大选的人民党能迅速采取行动支撑投资者信心.与此同时,因二线国家并无较长期公债发行,可能暂时止住跌势.

"我们希望西班牙拿出计划,"一交易员说.

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