〔日本债市〕获利了结操作压低公债价格,关注20年期日债标售

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京11月21日电---日本公债价格周一下跌,因券商在20年期日债标售前进行对冲操作,推动10年期日债收益率(殖利率)脱离一年低位.
此前欧洲央行重新进入债券市场,以及市场日益猜测欧洲央行将为国际货币基金组织(IMF)提供贷款以帮助救助欧元区,打击了日债的避险买盘.
"我认为市场超买了,因此获利了结盘恐将浮现.虽然有逢低买进的买家,但10年期日债上方压力沉重,因市场准备迎接20年期日债标售,"一家美国资产管理公司基金经理称.
指标10年期公债收益率JP10YTN=JBTC攀升1.5个基点至0.955%,脱离了上周触及的一年低位0.940%.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。