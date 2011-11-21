〔日本债市〕获利了结操作压低公债价格,关注20年期日债标售

路透东京11月21日电---日本公债价格周一下跌,因券商在20年期日债标售前进行对冲操作,推动10年期日债收益率(殖利率)脱离一年低位.

此前欧洲央行重新进入债券市场,以及市场日益猜测欧洲央行将为国际货币基金组织(IMF)提供贷款以帮助救助欧元区,打击了日债的避险买盘.

"我认为市场超买了,因此获利了结盘恐将浮现.虽然有逢低买进的买家,但10年期日债上方压力沉重,因市场准备迎接20年期日债标售,"一家美国资产管理公司基金经理称.