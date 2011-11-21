版本:
中国
亚洲 | 2011年 11月 21日 星期一 15:57 BJT

《外汇动态》欧洲开盘:欧元表现疲弱,市场等待欧元区形势更趋明朗

0746GMT--欧元兑美元EUR=上涨0.1%,至1.3522,脱离上周所及1.3420的低位,市场等待欧元区在如何解决欧元区危机方面传出更多明确细节.

西班牙中间偏右政党在大选中获胜,燃起了些许改革的希望,但相关情势依然脆弱.而美国国会"超级委员会"似乎将无法在最後期限之前就减赤达成协议.

受避险情绪推动,澳元兑美元AUD=D4跌至六周低位.(完)

--编译 丁琦;审校 蔡美珍

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐