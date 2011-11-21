《外汇动态》欧洲开盘:欧元表现疲弱,市场等待欧元区形势更趋明朗

0746GMT--欧元兑美元EUR=上涨0.1%,至1.3522,脱离上周所及1.3420的低位,市场等待欧元区在如何解决欧元区危机方面传出更多明确细节.

西班牙中间偏右政党在大选中获胜,燃起了些许改革的希望,但相关情势依然脆弱.而美国国会"超级委员会"似乎将无法在最後期限之前就减赤达成协议.