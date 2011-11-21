〔法国经济〕政府未考虑第三个预算削减计划,经济仍在成长--预算部长

路透巴黎11月21日电---法国预算部长Valerie Pecresse周一表示,政府并未考虑另一项预算削减计划,并称其经济增长预估并未夸大,尽管略高于其它独立预估.

对于政府近期下调2012年国内生产总值(GDP)增长预估至1%,她向RTL广播电台称,"经济成长缓慢,但仍在成长."

"我们首先应避免采用那些令国家陷入经济衰退的措施."

许多分析师表示,法国政府的2012年增长预估依然过高,并称要想实现预算赤字目标,可能需要进一步削减赤字.

Pecresse称,如果承受额外的预算压力,那麽政府可以求助于其所拥有的60亿欧元缓冲工具.(完)