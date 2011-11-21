版本:
中国
债券 | 2011年 11月 21日 星期一 16:36 BJT

〔标题新闻〕大众汽车CEO称明年商业环境将更为严峻,因身处欧债危机中心国家的需求减少--报载

注:CEO为首席执行官

福斯汽车(大众汽车, Volkswagen)(VOWG.DE)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E7ML0IN]

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐