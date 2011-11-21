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亚洲 | 2011年 11月 21日 星期一 16:23 BJT

《中国金融债发行日程表》--11月21日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])

以下为中国即将或正在发行的金融债:

发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间

(亿元人民币)

====================================================================

*国开行 5.9 10年 5.56% 固息次级债 11/25-11/28

(今年第55期10年期固息次级债增发,数量招标)

*南京银行 45 15年 -- 固息次级债 11/18-11/21

(601009.SS) (第10年末附发行人赎回权)

国开行 *150 3年 3.92% 浮息金融债 11/18-11/22

(基本利差42个bp,一年定存基准)

进出口行 *177.8 7年 *3.83% 固息金融债 11/15-11/24

浦发银行 不超300 3/5年 -- 金融债 2011年底前

(600000.SS)

深发展 不超过100 5-15年 -- 次级债 --

(000001.SZ) 至多300 1-10年 -- 金融债 --

兴业银行 至多500 不超10年 -- 金融债 --

(601166.SS)

民生银行 不超过500 -- -- 小微企业专项金融债 --

(1988.HK)(600016.SS)

注: 1. *表示新增.

2. 民生银行专项金融债尚需获得央行批准(完)

--整理 曲伟治; 审校 李宏薇

发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]

《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》

《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》

《中国信用债发行日程一览表》

已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT]

《中国2011年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》

《中国2011年已发行金融债一览表》

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