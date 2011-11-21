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市场报道 | 2011年 11月 21日 星期一 16:42 BJT

〔欧洲汇市〕欧元兑日圆跌至六周低位--EBS数据

路透伦敦11月21日电---欧元兑日圆EURJPY=R周一跌至六周低位,受欧债危机不确定性打压,交易员指称中东机构正在抛售欧元,而避险情绪加深和股市下挫提振对避险货币日圆的买需.

在电子交易平台EBS上,欧元兑日圆EURJPY=R下跌约0.5%至103.353,为10月10日以来最低位.交易商称,欧元兑日圆跌破103.40後触发止损单.(完)

--编译 肖群英;审校 张涛

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