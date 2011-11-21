〔欧洲汇市〕欧元兑日圆跌至六周低位--EBS数据

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透伦敦11月21日电---欧元兑日圆EURJPY=R周一跌至六周低位,受欧债危机不确定性打压,交易员指称中东机构正在抛售欧元,而避险情绪加深和股市下挫提振对避险货币日圆的买需.
在电子交易平台EBS上,欧元兑日圆EURJPY=R下跌约0.5%至103.353,为10月10日以来最低位.交易商称,欧元兑日圆跌破103.40後触发止损单.(完)
--编译 肖群英;审校 张涛
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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