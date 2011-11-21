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市场报道 | 2011年 11月 21日 星期一 17:20 BJT

〔中国经济〕中国确认未来五年对战略产业投资1.7万亿美元--美商务部长

路透成都11月21日电---美国商务部长布兰森周一向记者表示,中国已向到访美国官员确认,未来五年计划对战略性产业投资1.7万亿美元.

尽管1.7万亿美元投资不可能全部来自财政资金,但中国方面对此的确认,表明了政府力图让增长动力向清洁和高科技产业转变的决心.

布兰森称,中国国家副总理王岐山表示在清洁和高科技行业的发展过程中,美国及其他国家企业,将和中资企业一样享有同等机会.

他们正在成都出席中美商贸联委会会议.

中国的战略新兴产业包括节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、 新能源、新材料、新能源汽车等.(完)

--编译 宿泱韫;审校 乔艳红

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