〔全球经济〕FED和ECB应购买大量政府债券--英国央行MPC委员普森

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透法兰克福11月21日电---英国央行货币政策委员会(MPC)委员普森周一表示:
* 美联储(FED)和欧洲央行(ECB)应采取进一步刺激措施,应购买大量政府债券.
* 通胀居高不下并非危险,经济前景如预期般黯淡.
* 各央行和政府应针对过去债务负担采取协调行动.
* 如果央行过于担心其独立形象受损,可能妨碍其采取建设性行动.(完)
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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