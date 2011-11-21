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市场报道 | 2011年 11月 21日 星期一 16:57 BJT

〔全球经济〕FED和ECB应购买大量政府债券--英国央行MPC委员普森

路透法兰克福11月21日电---英国央行货币政策委员会(MPC)委员普森周一表示:

* 美联储(FED)和欧洲央行(ECB)应采取进一步刺激措施,应购买大量政府债券.

* 通胀居高不下并非危险,经济前景如预期般黯淡.

* 各央行和政府应针对过去债务负担采取协调行动.

* 如果央行过于担心其独立形象受损,可能妨碍其采取建设性行动.(完)

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