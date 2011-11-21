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亚洲 | 2011年 11月 21日 星期一 16:35 BJT

《外汇动态》预计欧元/澳元在技术性突破後将大幅上涨

0809GMT---欧元/澳元<EUR/AUD=>最近一次升越其200日移动均线切入位,随後弹升约500点.

欧元/澳元今天已突破1.3535的200日移动均线切入位.

倘若避险情绪继续激发汇市走势,投机客已严重做空欧元但仍看多澳元的事实,应会为欧元/澳元提供一个有效支撑.(完)

--编译 肖群英;审校 田建华

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