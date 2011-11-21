〔中国债市〕现券收益率稳中有升,资金面紧张令买气回落

路透上海11月21日电---中国银行间债市现券收益率周一稳中有升.市场流动性紧张压制债市买气,再加上部分机构获利回吐,造成收益率水平的反弹.

交易员表示,收益率的走升只是由于资金面紧张短期因素造成,并非趋势性扭转,但考虑到近期也没有进一步的利好刺激,收益率下跌空间应相对有限,料陷入盘整的可能性大.

"7天回购CN7DRP=CFXS涨到4%以上了,如果不是急着配置的话,买债不如去做回购,"华东一银行易员说,

他并认为,自10月份债市转暖以来,短期利率产品收益率跌幅较大,近期流动性趋紧,一些机构趁机抛售短债获利了结,买气孱弱推升收益率;但考虑债市"趋牛"行情并未终结,料收益率持续上涨空间亦有限,近期有望止住升势.

剩馀期限一年的央票1101088券CN1101088=CFXS成交居首,收报96.6075元,对应收益率3.5100%,成交额为219.7亿元.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

----------------------------------

今日 3.6262 4.2217

上日 3.4369 3.7072

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.5140/3.4730

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.6097/2.5480

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.5960/3.5162 (完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>

欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>