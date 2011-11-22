〔路透基点〕百盛1.5亿美元贷款案已获七家银行承贷共9,000万美元

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港11月21日电---汤森路透旗下基点根据接近交易的消息人士的话报导,中国最大百货店营运商--百盛商业集团寻求1.5亿美元的两年期折叠式贷款案,已获七家银行联合承贷9,000万美元.
该消息人士称,银团已组建完毕,预计将在本周末之前签约.
正如此前报导,星展银行、马来亚银行、Natixis、摩根大通和渣打银行为是次交易的主办行和账簿管理人.是次交易基本上是2010年11月签署2.5亿美元三年期贷款的附加贷款.
新债募集资金将做为11月14日到期的2亿美元五年期债券的再融资.
这项折叠式贷款案的利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码215个基点--和去年11月的贷款案相同.最高等级参贷行可获得70个基点费用,含全部费用的价码为250个基点.去年11月的贷款案最高含全部费用的价码为240个基点.
百盛商业集团是马来西亚金狮集团(Lion Group)旗下企业,拥有中国最大的百货公司网络,有47家百货公司,营业总面积达150万平方米.
按销售额计算,百盛商业集团也是中国最大的百货零售商,其2010财年销售额达20亿美元.(完)
--编译 许娜;审校 徐文焰
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。