〔路透基点〕百盛1.5亿美元贷款案已获七家银行承贷共9,000万美元

路透香港11月21日电---汤森路透旗下基点根据接近交易的消息人士的话报导,中国最大百货店营运商--百盛商业集团寻求1.5亿美元的两年期折叠式贷款案,已获七家银行联合承贷9,000万美元.

该消息人士称,银团已组建完毕,预计将在本周末之前签约.

正如此前报导,星展银行、马来亚银行、Natixis、摩根大通和渣打银行为是次交易的主办行和账簿管理人.是次交易基本上是2010年11月签署2.5亿美元三年期贷款的附加贷款.

新债募集资金将做为11月14日到期的2亿美元五年期债券的再融资.

这项折叠式贷款案的利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码215个基点--和去年11月的贷款案相同.最高等级参贷行可获得70个基点费用,含全部费用的价码为250个基点.去年11月的贷款案最高含全部费用的价码为240个基点.

百盛商业集团是马来西亚金狮集团(Lion Group)旗下企业,拥有中国最大的百货公司网络,有47家百货公司,营业总面积达150万平方米.

按销售额计算,百盛商业集团也是中国最大的百货零售商,其2010财年销售额达20亿美元.(完)