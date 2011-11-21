《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

欧元/美元:我们认为会展开下行的走势看法明显提出太早,因市场反弹至55日均线区间底端随後触顶.不过整体形态依然偏空,且反弹仅是将即将到来的向下破位走势延迟一或两天.今日主要关注1.3495美元,作为引发下行走势的第一点位.短线目标在1.3145不变.