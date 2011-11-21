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市场报道 | 2011年 11月 21日 星期一 17:26 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

路透伦敦11月21日电---以下为分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

瑞典北欧斯安银行(SEB):

欧元/美元:我们认为会展开下行的走势看法明显提出太早,因市场反弹至55日均线区间底端随後触顶.不过整体形态依然偏空,且反弹仅是将即将到来的向下破位走势延迟一或两天.今日主要关注1.3495美元,作为引发下行走势的第一点位.短线目标在1.3145不变.

美元指数:上周发生两大重要变化.第一指数收盘重回55周移动均线区间之上;第二高收盘水准完全中和此前一周冲高回落形态.上周所有形态走势均支撑我们认为美元会走强,且即将上探10月初峰值79.84的观点.

欧元/日圆:整理走势已经发展成偏空三角形,将下行突破由周五延後,很有可能推迟至今日(或最迟明日).市场将在缩窄的区间内来回,直至突破103.40日圆确认打开下行缺口.(完)

--编译 田建华;审校 蔡美珍

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